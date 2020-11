Exposição virtual de alunos retrata cotidiano de trabalhadores

As 40 imagens estarão disponíveis a partir das 11h desta quarta-feira | Foto: Divulgação

Manaus – Com tema “Um olhar: desafios da realidade”, alunos de fotografia do Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam), trouxeram uma exposição virtual sobre trabalhadores.

As 40 imagens estarão disponíveis a partir das 11h desta quarta-feira (18/11), no site do Cetam (www.cetam.am.gov.br). Essa é a primeira exposição do tipo feita pela instituição, organizada pela fotógrafa Adriana de Lima, professora do curso de Fotografia do Centro Estadual de Convivência do Família (CECF) Padre Pedro Vignola.

Adriana, que também é curadora da mostra, conta que programa um trabalho diferente para cada turma do curso de Fotografia. “Passei essa ideia para os alunos, até mesmo por conta da impossibilidade de se fazer algo real para evitar aglomeração. Pensei em mostrarmos profissionais em seu dia a dia, voltando a atuar no mercado de trabalho mesmo em plena pandemia”, explica a professora.

Um dos alunos que abraçaram a exposição e dedicaram-se a captar imagens foi o contador Márcio Cruz, de 27 anos. “Minhas fotos foram tiradas ao redor do Centro de Convivência, com o público que trabalha nas imediações”, conta ele, que diz estar gostando tanto da fotografia que já pensa em adotá-la como profissão. “Esse curso está abrindo minha mente para outras possibilidades de atuação nessa área.”

O motorista de aplicativo Jânio Torres, 41, também aluno do curso de Fotografia do Cetam, afirma que não teve dificuldade de fazer as fotos. “Como passo o dia na rua, vejo de perto o cotidiano de diferentes pessoas”, disse.

A colega de turma Jamille Taveira, 21, formada em Marketing, gostou muito da ideia da professora Adriana de Lima e comemora o resultado do trabalho. “Nas minhas fotos tentei mostrar um novo modo de viver, com novos costumes adquiridos com a pandemia da Covid-19.”

Adaptação – O diretor-presidente do Cetam, professor doutor José Augusto de Melo Neto, elogia a iniciativa e ressalta a importância do trabalho de alunos e servidores. “A leitura do mundo por meio da fotografia é contextualizada nos cursos do Cetam. Nossos professores e alunos souberam adaptar-se à nova realidade.”

A coordenadora técnico-pedagógica do Cetam/CECF Padre Pedro Vignola, Lussandra Mirelli, explica que a exposição virtual dos alunos do curso de Fotografia revela adaptação, sentimento e luta de trabalhadores de diversas áreas. “Eles capturaram as novas perspectivas usando técnicas de sombra e luz, com diferentes olhares que lhes possibilitaram um crescimento profissional, socioeducativo e cultural.”

