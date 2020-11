Procon-AM recolhe 60 quilos de alimentos em comércio do Cidade Nova

Manaus - Fiscais do Instituto de Defesa do Consumidor (Procon-AM) apreenderam aproximadamente 60 quilos de alimentos com validade vencida e embalagens violadas em um comércio no bairro Cidade Nova, zona norte de Manaus. A ação ocorreu na manhã desta terça-feira (17).

A equipe do órgão apreendeu carne vermelha, frango e produtos em conserva. Os itens foram descartados por estarem em condições inadequadas para consumo.

“Nossas equipes estão nas ruas todos os dias, e algo que continuamos a observar é a grande quantidade de produtos do gênero alimentício que estão em más condições de armazenamento, com embalagens violadas ou data de validade expirada. Prezamos pela saúde do consumidor, então esse tipo de infração nos preocupa muito. Os alimentos comercializados dessa forma representam um risco muito grande à população e, por isso, pedimos que os fornecedores verifiquem a todo momento as condições desses produtos”, afirma o diretor-presidente do Procon-AM, Jalil Fraxe.

Contatos

Os atendimentos presenciais, na sede do Procon-AM, ocorrem de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h. Após esse horário (até às 17h), apenas mediante agendamento pelo (92) 3215-4009. Os consumidores podem abrir reclamação também pelos números 0800 092 1512, (92) 3215-4012, 3215-4015 e pelo e-mail [email protected]

*Com informações da assessoria