Vídeo: 5 ficam feridos após colisão entre carro e ônibus em Manaus

Cada um dos veículos seguia por uma das vias, quando aconteceu a batida no cruzamento. | Foto: Em Tempo

Manaus - Uma colisão entre um carro e um ônibus do transporte coletivo, da linha 092, deixou deixou cinco pessoas feridas na manhã desta quarta-feira (18), em Manaus.

O acidente aconteceu por volta de 7h30 nos cruzamentos das ruas Ministro Jarbas Passarinho e Manoel Ribeiro, no bairro Tancredo Neves, Zona Leste da capital.

As vítimas são quatro passageiros do coletivo, incluindo uma criança, e o motorista do veículo, modelo Ônix, que era usado em corrida por aplicativo.

Segundo testemunhas, cada um dos veículos seguia por uma das vias, quando aconteceu a batida no cruzamento.

Um morador do local fez um vídeo de quando as vítimas foram atendidas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Na gravação ele desabafa sobre a imprudência dos condutores que não respeitam a preferência das vias e também dos motoristas de ônibus, que costumam trafegar em alta velocidade no local.

As vítimas apresentavam apenas hematomas pelo corpo. Elas foram socorridas e levadas para unidades de saúde da capital. Não há informações sobre o quadro clinico delas.

Veja o desabafo do morador

| Autor:

Leia mais

Vídeo: Amarelinho capota e 10 passageiros ficam feridos no Distrito

Vídeo: motociclista quase é esmagada por ônibus após manobra em Manaus