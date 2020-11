Carreta colide contra carro na Av. das Flores e idosos ficam feridos

A Polícia Civil deve investigar o caso | Foto: Divulgação

Manaus - Um casal de idosos ficou ferido após um grave acidente de trânsito ocorrido na tarde desta quarta-feira (18), na avenida das Flores, no conjunto Galiléia, na Zona Norte de Manaus. Policiais militares e a equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados para atender a ocorrência.

De acordo com as testemunhas , os idosos estavam seguindo na via, sentido bairro-centro, em um veículo modelo Pálio, de cor vermelha, quando o motorista de uma carreta vinha em alta velocidade e acabou colidindo contra o carro - que ficou completamente destruído na parte traseira.

O motorista da carreta parou para prestar socorro e permaneceu até a chegada da polícia. Os idosos acabaram retidos dentro do carro e só foram retirados após a chegada da equipe médica.

Eles foram conduzidos a uma unidade hospitalar da capital. Agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) auxiliaram no fluxo de veículos da vida. O caso deve ser investigado pela Polícia Civil .

