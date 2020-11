Carreta perde força em ladeira e atinge muro de universidade no Japiim

O acidente aconteceu na tarde desta quinta-feira (19) | Foto: Divulgação

Manaus - Uma carreta container atingiu na tarde desta quinta-feira (19), o muro de uma universidade situada na rua RD 16, no bairro Japiim, na Zona Sul de Manaus. O condutor do veículo perdeu a força ao subir uma ladeira.

O motorista informou que no momento em que a carreta voltou, não havia nenhum carro próximo, apenas um a distância e para não colidir contra ele, o ele desviou o veículo para o muro da universidade .

A empresa responsável pela carreta deve se responsabilizar pelo prejuízo.

As causas do acidente devem ser identificadas após a perícia da empresa. O caso deve ser registrado no 3° Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Leia mais:

Municípios do AM retornam com aulas presenciais nesta segunda (23)