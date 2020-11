Prefeitura inaugura trilha de obstáculos em creche municipal

Manaus - Para educar de forma lúdica aos alunos sobre educação financeira, a Prefeitura de Manaus inaugurou na creche municipal Gabriel Corrêa Pedrosa, na Zona Oeste, nesta quinta-feira (19), uma trilha de obstáculos. O projeto foi realizado graças a parceria com a Organização Não Governamental (ONG) Vila Sésamo, por meio do projeto “Sonhar, planejar, alcançar - fortalecimento financeiro para famílias”.

O projeto, que conta ainda com o apoio da MetLife Foundation e parceria, para implementação da Dsop Educação Financeira, foi implantado na Secretaria Municipal de Educação (Semed) em 2016 e já beneficiou aproximadamente 22 mil alunos, seguindo as diretrizes da gestão do prefeito Arthur Virgílio Neto, para manter as contas públicas do município equilibradas, com cortes de despesas, investimentos com recursos próprios, capacidade controlada de gastos e sendo modelo fiscal para o país.

Para a subsecretária de Gestão Educacional, Euzeni Araújo, o projeto mostra, desde a creche, a importância de saber lidar bem com os recursos disponíveis. “Hoje, a entrega desse parque para as crianças e para as famílias é a realização de um sonho para a escola, trabalhado por meio da educação financeira. É fundamental que a gente aprenda na vida a lidar com os recursos financeiros que a gente possui, é a melhor forma de garantir equidade”, afirmou a subsecretária.

A gestora da unidade, Delle de Karen Marinho, conta que a trilha era um desejo coletivo, construído com toda comunidade escolar, que inclui professores, pais e outros servidores, que participaram de todas as atividades, ajudaram na tomada de decisão e trabalharam para que o espaço ficasse pronto.

“Hoje é um dia de muita alegria por estarmos inaugurando nossa trilha de obstáculos, porque ela não tem só como objetivo promover diversão para as crianças, mas também estimular o desenvolvimento motor das crianças, agilidade, força e resistência, então vai trazer todo um benefício para as crianças também”, acrescentou a gestora.

Além da trilha, o projeto deixou outras marcas relacionadas à educação financeira.

Rayane de Alencar, 28, mãe da aluna do Maternal 1, Louise Alencar, conta que ela e o marido fizeram até um cofre para a filha. “Eles (Vila Sésamo) incentivaram a gente a construir um cofrinho e toda vez que tinha uma moeda dávamos para ela guardar. Quando foi no Dia das Crianças pegamos esse dinheiro e compramos um brinquedo para ela. O projeto nos fez refletir sobre a importância da economia. Eles deram várias opções de como seria o sonho, fizemos votação e decidimos pela pista de obstáculos e foi legal porque os pais se uniram”, finalizou.

Projeto

O objetivo do projeto é promover, desde a infância, uma nova geração de cidadãos brasileiros com a capacidade de fazer escolhas conscientes, estabelecer metas, planejar, ter os recursos e informações, para alcançar os seus sonhos e ser financeiramente sustentável. Dessa forma, são promovidas atividades lúdicas, que fazem as crianças se expressarem e reinventarem o mundo ao seu redor. Os educadores e cuidadores são os responsáveis por ensiná-las e motivá-las a sonhar, planejar e alcançar objetivos.

Este ano, devido a pandemia do novo coronavírus, todas as ações da Vila Sésamo foram realizadas de forma remota e mesmo de forma não presencial, a equipe deu suporte, disponibilizou diretrizes, conteúdos e realizou reuniões digitais.

Em 2020, mais de 20 escolas participaram da ação e cada uma recebeu R$ 1,5 mil. O valor foi repassado de uma só vez, para que as melhorias nas escolas fossem realizadas.

*Com informações da assessoria