Aprovados no concurso da Seduc se apresentam na próxima segunda (23)

Manaus - 96 dos aprovados no Concurso Público de 2018 da Secretaria de Estado de Educação e Desporto, convocados nesta semana, começam a se apresentar, nos turnos da manhã e da tarde desta segunda-feira (23), na sede da pasta, localizada na avenida Waldomiro Lustoza, nº 250, Japiim. Na ocasião, os professores aprovados realizarão a entrega dos documentos (originais e cópias) solicitados para, posteriormente, tomarem posse.

Em razão das medidas de combate ao novo coronavírus (Covid-19), o atendimento será realizado por senha, que será distribuída na portaria da secretaria, com um quantitativo de 40 por turno. Pela manhã, o atendimento acontecerá entre 8h e 11h30 e, à tarde, das 13h às 16h30. Não serão permitidos acompanhantes para esse atendimento.

Desta chamada, seis convocados atuarão em Manaus e o restante no interior do Amazonas. A nomeação foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE), com a data de terça-feira (17/11), na edição de número 34.375.

Documentos

Para a apresentação, os concursados deverão estar munidos dos seguintes documentos: Carteira de Identidade, CPF, Título de Eleitor, Comprovante de Quitação Eleitoral (última eleição), Certificado Militar (para homens), Comprovante de PIS/PASEP, Comprovante de Residência (água ou telefone), Comprovantes dos documentos exigidos como Requisitos Básico, Extrato de Conta Corrente (Bradesco), 2 fotos 3x4 e Laudo de Aptidão (expedido pela Junta Médica do Estado do Amazonas) e o CREF (para os candidatos ao cargo de professor de Educação Física).

É necessária, ainda, a apresentação de certidões dos setores de distribuição dos fóruns criminais, dos locais onde tenha residido nos últimos dois anos, das justiças Federal e Estadual, e antecedentes criminais da Polícia Federal e dos estados onde tenha residido nos últimos cinco anos.

Mediação Tecnológica

O Ensino Presencial com Mediação Tecnológica é a modalidade utilizada pela Secretaria de Educação para para encurtar distâncias e levar educação às comunidades e aos municípios mais remotos do interior do Amazonas.

*Com informações da assessoria