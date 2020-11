Faculdade faz plantão jurídico e psicológico para vítimas de violência

Manaus - Com o objetivo de fortalecer a rede de proteção à mulher, a UniNorte - Centro Universitário do Norte promove plantões de atendimento jurídico e psicológico para mulheres vítimas de violência. Os serviços serão oferecidos até o dia 30 de novembro, de forma gratuita.

O plantão jurídico é realizado pelo Núcleo de Práticas Jurídicas (NPJ) da UniNorte. As mulheres que procurarem o serviço receberão orientação em causas cíveis, criminais e de família, como ações de divórcio e pensão alimentícia. Os atendimentos ocorrerão de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 11h30 e das 14h30 às 17h30. Para agendar o serviço, basta ir até a Unidade 3 da Instituição, na Avenida Joaquim Nabuco, 1270, Centro, ou ligar nos telefones (92) 3212-5082 / 5092.

Já o plantão psicológico oferece apoio, orientação e esclarecimento às mulheres em situação de violência. O atendimento acontece no mesmo dia da procura, sem necessidade de triagem prévia, em sessões de até 50 minutos. Havendo necessidade, as pacientes serão encaminhadas para órgãos de atenção psicossocial do Estado. O serviço será presencial, também na Unidade 3 da UniNorte, das 8h às 12h e das 14h às 18h. O agendamento deve ser feito pelo link http://sereduc.com/Ekslzr.

Palestras

Além dos serviços gratuitos, a UniNorte realiza mesa-redonda com temáticas voltadas para a violência contra a mulher e a rede de apoio a essas vítimas em Manaus. A programação será on-line e o público pode se inscrever por meio do link http://sereduc.com/ezPJEB.

Confira o cronograma:

23/11 - O aumento da violência contra a mulher durante a pandemia e os fatores associados - 19h

Com Ana Gabrielle Barroncas (Sejusc), Karolina Aguiar ( Rede Nova Mulher) e Rita de Cássia Tenório (Delegacia da Mulher)

24/11- O trabalho dos órgãos de proteção às mulheres na cidade de Manaus - 19h

Com Cyntia Ribeiro Bezerra de Freitas (TJAM), Neimy Suguiyama (Sapem) e Clesia Franciane de Oliveira de Oliveira (Ronda Maria da Penha)

*Com informações da assessoria