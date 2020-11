Governo do Amazonas conclui praças no bairro São Raimundo

Os moradores da região ficaram satisfeitos com o novo espaço | Foto: Tiago Corrêa/UGPE

Nesta semana, o Governo do Estado conclui a construção de três praças do Programa Social e Ambiental dos Igarapés de Manaus (Prosamim), no bairro São Raimundo, zona Oeste da capital. As obras foram concluídas por meio da Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE).



As praças estão localizadas nas ruas Virgílio Ramos e Boa Vista. Os espaços são equipados com playground infantil, academia ao ar livre, arborização, bancos e mesas.



Esses tipos de intervenção do programa visam criar novos espaços bem estruturados e agradáveis para o convívio social, prática esportiva e de lazer para adultos e crianças, tudo com o objetivo de melhorar o bem-estar social da população.

A moradora do bairro, aposentada, Sonia Gomes, 57, achou os espaços bonitos e bem familiar.

“As praças foram construídas em áreas rodeadas de casas onde residem muitas famílias que vão se utilizar desses espaços, elas são pequenas, mas estão muito bonitas e ainda tem a vista privilegiada do nosso Rio Negro. ”

As praças localizadas na rua Boa Vista chamam-se Mirante Rio Negro e Sagrado Coração de Jesus e estão situadas nos fundos do Parque Rio Negro, a praça da rua Virgílio Ramos se chama Américo Loureiro, os nomes das praças foram escolhidos pelos moradores da área.

