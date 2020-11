Campanha de Natal arrecada kits enxoval para doação em maternidade

O Governo do Amazonas, por meio do Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS), realizará a campanha "Natal Solidário", a partir da próxima segunda-feira (23). A ação, liderada pela primeira-dama do Estado, Taiana Lima, visa a arrecadação de kits enxoval, que serão doados para as mães de baixa renda em maternidades da rede estadual de saúde durante a semana do Natal.

A campanha contará com a participação de todos os órgãos da administração direta e indireta do Estado, que receberão as doações e apoiarão a logística de entrega. A arrecadação terá início no dia 23 de novembro e segue até 15 de dezembro nos pontos de coleta nas sedes de órgãos do Governo.

O Teatro Amazonas, principal ponto turístico da capital, também receberá doações, por meio de sistema drive-thru, respeitando os protocolos da Organização Mundial de Saúde (OMS) para evitar contaminação por Covid-19. As entregas poderão ser feitas de segunda-feira a sexta-feira, de 9h às 16h.

“O nascimento de um filho, além de encher a família de alegria, é um momento em que a atenção se volta para o bebê. Por este motivo, não poderíamos deixar de colaborar com a felicidade de nossas mamães, em especial, aquelas que encontram-se em momentos sensíveis com o trabalho de parto. Para que esta alegria fique completa, mobilizamos novamente todas as Secretarias do Governo para participar desta grande ação de amor e solidariedade. Aproveito, desde já, para manifestar a minha gratidão aos que se comoverem e participarem direta ou indiretamente deste ato de amor e carinho”, ressaltou a primeira-dama do Amazonas, Taiana Lima.

Segundo a secretária do FPS, Kathelen Santos, a montagem e entrega dos kits também seguirá protocolos bem definidos para garantir a segurança das mamães e bebês apoiados pela ação. “Essa preocupação da primeira-dama e os cuidados a serem tomados são super importantes, principalmente quando se trata de momentos como este, onde mamães e bebês encontram-se fragilizadas com o pós-parto, momento em que ocorrem intensas modificações físicas e psicológicas nas mulheres. A chegada deste kit enxoval, com toda a certeza, irá fazer muita diferença neste momento de fase inicial da maternidade", afirmou.

Kits enxoval

Entre os itens a serem doados, estão fraldas descartáveis, lenço umedecido, sabonete neutro para bebê, pomada para assadura, toalha de banho, luvas, meias, banheira, toalha de banho, e macacão para saída da maternidade. A população pode doar kits completos ou os itens em separado.