Acidente envolvendo motocicleta deixa três vítimas

| Foto: Divulgação

Manaus – Um acidente envolvendo uma motocicleta e um carro modelo Suv ocorreu na Avenida Mário Ypiranga na última sexta-feira (20).



Segundo informações, haviam três vítimas no local, entre elas um homem de 30 anos, apenas uma estava presa nas ferragens e foi retirada do local pelos bombeiros militares do Batalhão Especial (Bbe).

As três vítimas envolvidas no acidente foram conduzidas pelo Sistema de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

*Com informações da assessoria

Leia Mais:

Homem morre após ser atropelado na avenida Autaz Mirim

Vídeo: motociclista quase é esmagada por ônibus após manobra em Manaus