‘Obra magnífica’, diz prefeito ao vistoriar complexo viário do Manoa

Manaus - “Estamos finalizando uma obra magnífica”, disse o prefeito Arthur Virgílio Neto ao vistoriar, no sábado (21), a construção do complexo viário Professora Isabel Victória, localizado na avenida Max Teixeira, bairro Cidade Nova, zona Norte.

Em fase final de construção, o complexo viário começou a receber a última etapa do recapeamento das alças viárias que darão acesso aos conjuntos Mundo Novo e Manoa.

A obra foi uma das vistoriadas pelo prefeito no sábado, que também acompanhou avanços de obras nas áreas de educação e assistência social.

“Um novo complexo que se junta ao 28 de Março, na avenida Torquato Tapajós, e ao ministro Roberto Campos, na avenida Constantino Nery, todos construído na nossa gestão”, disse Arthur Neto, que estava acompanhado da presidente da Comissão Especial de Paisagismo e Urbanismo, a primeira-dama Elisabeth Valeiko Ribeiro.

O complexo viário terá uma novidade para os moradores. Em seu projeto, em toda a área da parte debaixo do viaduto, que ficaria ociosa, está sendo construído um grande espaço de lazer com quadra, praça de alimentação, vestiários, estacionamento e um parque inclusivo para crianças.

“Espero que os moradores e todos que começarem a usar esse espaço tenham consciência para manter sempre limpo e bem cuidado, pois estamos fazendo com todo cuidado para que, além de melhorar a mobilidade urbana, também melhore a vida social de quem aqui vive”, contou a primeira-dama Elisabeth Valeiko Ribeiro.

Durante a vistoria, o prefeito seguiu até a parte de cima do viaduto que integra o complexo e está recebendo os últimos trabalhos de concretagem, como destacou o titular da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), Kelton Aguiar.

“Estamos fazendo a concretagem e esperando o tempo de cura para deixar pronto o encabeçamento que dá acesso a subida e descida viaduto, restando apenas a sinalização e o final da pavimentação para terminar mais uma etapa”, afirmou o secretário.

O trabalho de recapeamento na avenida Max Teixeira segue neste domingo (22), no trecho entre a rua Santa Cecília e a Igreja Evangélica Assembleia de Deus.

Os motoristas têm três opções para desvio: seguir pela Noel Nutels, entrando à direita na avenida Atroaris e, assim, chegar na avenida Francisco Queiroz e voltar para Max Teixeira.

Outra opção é acessar a avenida Guaranás, em direção à Baixada Fluminense, entrar à direita na rua Fênix e alcançar a avenida Governador José Lindoso (conhecida como avenida das Torres), para seguir em direção ao Centro.

A terceira alternativa é fazer o retorno na avenida Noel Nutels, no sentido T3 e, assim, acessar à direita em direção à avenida Timbiras, seguindo em direção à avenida das Torres.

Outras obras

Ainda neste sábado, o prefeito Arthur Neto fiscalizou o andamento das obras da escola de ensino fundamental Julia Barjona, no bairro São José 1, zona Leste, e do Centro Integrado Municipal de Educação (Cime), do conjunto Águas Claras, no bairro Novo Aleixo, zona Norte.

“Esta obra da escola Julia Barjona estava praticamente no chão, agora estamos com 75%, seguindo em ritmo acelerado e acredito que conseguimos entregar no próximo mês, com muita qualidade, para dar mais uma opção para os nossos alunos no ano letivo de 2021”, afirmou Arthur Neto.

Ainda na zona Leste, o prefeito vistoriou, pelo segundo dia seguido, a obra do Centro de Convivência da Família e do Idoso, localizado no bairro São José 2, que irá descentralizar as atividades do Parque do Idoso, no Nossa Senhora das Graças, zona Centro-Sul.

“É uma obra importante para os idosos, principalmente os que vivem na zona Leste e que segue com o trabalho contínuo para entregar o quanto antes. Hoje vi que já fizeram a concretagem da laje e espero que o ritmo da obra acelere ainda mais”, concluiu Arthur Neto.

