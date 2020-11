Mulher fica gravemente ferida em acidente de trânsito, em Manaus

A vítima recebeu os primeiros socorros do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) | Foto: Divulgação

Manaus – Uma colisão de carros resultou em uma mulher gravemente ferida na manhã deste domingo (22), na avenida Itauba, bairro Jorge Teixeira, zona leste de Manaus. A vítima, identificada como Iraci Ferreira, de 45 anos, teve lesão na coluna e bateu a cabeça.

O acidente de trânsito aconteceu com a colisão de um carro celta, cor vermelha com placa JWX 3188, contra o carro da vítima, um Ford Ka vermelho, de placa QZC 2D09.

De acordo com familiares, a mulher tentou fazer um retorno na avenida, quando outro carro ultrapassou a faixa e tentou fazer o retorno na frente dela. Com a manobra, a vítima teve o carro jogado para cima do meio-fio.

A 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foi acionada para controlar a situação. Segundo os policiais, o homem que causou o acidente não tinha carteira de habilitação, mas ambos os envolvidos entraram em comum acordo. Ninguém foi detido.

A vítima recebeu os primeiros socorros do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), e a motorista foi encaminhada em grave estado de saúde ao Hospital e Pronto Socorro João Lúcio.

