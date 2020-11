Desaparecido após acidente, corpo de idoso é achado no Rio Negro

O corpo do idoso foi encaminhado para a base do Pelotão Fluvial do CBMAM e depois para o IML | Foto: Divulgação

Manaus - Desaparecido há, pelo menos, dois dias, o corpo do idoso, identificado como José Vieira Farias, de 69 anos, foi encontrado na manhã desta segunda-feira (23) no rio Negro, nas proximidades da Marina Tauá, Zona Oeste de Manaus.

Conforme os bombeiros, José Vieira desapareceu no último sábado (21), após a canoa em que ele navegava ter sido atingida por outra embarcação. Após a colisão, o piloto que causou o acidente aquático fugiu sem ser identificado.

"Ainda no sábado, outras pessoas, que navegavam pela região, avistaram apenas a canoa do idoso boiando e avisaram a família dele, que era funcionário de uma das marinas. Porém, o resgate só foi acionado 24 horas depois do ocorrido. Na manhã desta segunda, por volta das 6h, quando as buscas iniciaram, o corpo da vítima boiou na localidade", explicou o tenente Barbosa Amorim, do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM).

O corpo do idoso foi encaminhado para a base do Pelotão Fluvial do CBMAM e depois removido para o Instituto Médico Legal (IML), onde deve passar por exame de necropsia.

A autoria do acidente deve ser investigada pela Polícia Civil.

