Prefeito vistoria contenção de erosão, nova creche e outras obras

Manaus - “Mesmo em período de chuva, as obras estão sendo intensificadas”, assegurou o prefeito Arthur Virgílio Neto, ao vistoriar, nesta segunda-feira (23), as obras de construção de quatro taludes – barreiras para conter erosão – na rua Marisco, do conjunto Cidadão 9, no Distrito Industrial 2, da nova creche localizada na rua Espigão, bairro Cidade de Deus, e outras de educação e assistência nas zonas Norte e Leste.

“Quando inaugurei o 15º parque da Juventude, na semana passada, no conjunto Cidadão 9, os moradores me chamaram atenção para esse problema que já estava sendo solucionado pela nossa Secretaria Municipal de Infraestrutura, a Seminf. Com essa operação, garantimos a segurança de quem mora e passa por essa área, o que é nosso grande objetivo”, ressaltou o prefeito, em resposta às intervenções executadas pela Seminf e solicitadas pela comunidade.

A contenção da erosão já conta com quatro estruturas de concreto armado, macrodrenagem e recuperação de sarjeta e meio-fio. A obra já está em conclusão da sua terceira etapa, das quatro a serem executadas. O talude ainda deve receber mais 5 mil metros cúbicos de barro, totalizando 10 mil metros cúbicos, ao todo.

A estimativa é de que a obra fique pronta em até 30 dias, pois já conta com cinco caixas coletoras, com 230 metros de drenagem de 1 metro de circunferência. “A rede de drenagem já foi toda executada e estamos realizando a construção das bocas de lobo e tampas dos bueiros”, comentou o secretário da Seminf, Kelton Aguiar.

Nova creche

Com a obra já finalizada, a creche municipal, localizada no bairro Cidade de Deus, receberá os últimos reparos e mobílias, para nas próximas semanas ser inaugurada. O novo espaço educacional receberá o nome do pesquisador e professor Wilson Wolter Filho, que morreu no mês de maio, vítima da Covid-19. O prefeito Arthur Neto ainda destacou o avanço na criação de novas vagas com a construção de novas creches.

“Essa creche levará o nome de Wilson Wolter, um grande amigo meu, era um PhD em ciências do meio ambiente, uma pessoa profundamente estudiosa, com uma bagagem cultural muito grande e um conteúdo humano invejável. Essa creche ficará muito bem com o nome dele e já está pronta, com toda a estrutura, para receber as crianças que iniciam na educação infantil”, comentou o prefeito.

Outras obras

Ainda nesta segunda-feira, o prefeito Arthur Neto fiscalizou o andamento das obras da escola municipal de ensino fundamental Júlia Barjona, no bairro São José 1, que segue em ritmo acelerado e tem previsão de entrega para o mês de dezembro. No entorno da escola, a rua Careiro está recebendo os trabalhos do Programa de Requalificação Viária e Urbanística de Manaus (Requalifica). A recuperação viária conta com 370 toneladas de asfalto em 2,2 mil metros de via.

“As coisas começaram a andar rapidamente, desde que começamos a vistoriar a obras. Não tenho dúvidas que até o final de dezembro iremos inaugurar essa escola”, disse o prefeito Arthur Neto, para em seguida acrescentar um comentário sobre o “Requalifica 7”. “Essa rua faz parte do nosso plano de estabelecer uma poderosa malha viária, para que se possa melhorar a trafegabilidade e transporte na cidade”, completou.

Ainda na zona Leste, o prefeito vistoriou a obra do Centro de Convivência da Família e do Idoso, no bairro São José 2, que irá descentralizar as atividades do Parque Municipal do Idoso, no bairro Nossa Senhora das Graças, zona Centro-Sul, e que também está avançando. “É bom ver uma obra dessa importância avançando, mas continuarei realizando essas vistorias, para garantir a entrega dessas obras no prazo, ainda neste nosso mandato”, concluiu Arthur.

