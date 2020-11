Arthur Neto entrega campo de futebol revitalizado no Mauazinho

O conjunto de obras para revitalização e construção dos espaços somam aproximadamente R$ 15 milhões investidos pelo município | Foto: Alex Pazuello/ Semcom

Manaus - Em mais um incentivo ao esporte e lazer dos moradores da zona Leste, o prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, entregou nesta segunda-feira (23), o campo de futebol do Vermelhão, na rua São Francisco, bairro Mauazinho, totalmente revitalizado.

Para a melhoria do espaço, foram demolidos o alambrado, calçadas e alvenaria e construídas paredes e painéis, revestimento externo, esquadrias e grades, pavimentação, novas instalações elétricas e pintura.

“Vamos chegar perto de cem espaços revitalizados ou criados, desde o início até o fim da nossa gestão. É um trabalho pelo esporte, pela boa prática ambiental com a revitalização desses espaços e, sobretudo, pela qualidade de vida da população, um pedido da comunidade que foi atendido”, disse o prefeito Arthur Neto.

A obra integra o pacote de construções de cerca de 40 espaços esportivos, a serem entregues pela Prefeitura de Manaus até o final do ano. O conjunto de obras para revitalização e construção dos espaços somam aproximadamente R$ 15 milhões investidos pelo município, coordenados pela Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc), que absorveu as políticas de Esporte e Lazer.

O autônomo Carlos Alberto Ramos, morador do bairro Mauazinho, é só gratidão pela revitalização do espaço esportivo e pela instalação de nova iluminação. “Quem cuidava desse espaço era a comunidade. Nós jogamos bola nesse espaço e realizamos escolinha para as crianças. O campo ficou maravilhoso com a reforma e já estamos organizando os horários para os grupos utilizarem e cobrando a responsabilidade de mantê-lo conservado”, comentou.

Segundo a empresária Josenilda Araújo, moradora da comunidade há 16 anos, a área vai atender todas as idades. “Todos nós moradores temos que preservar, além de agradecer ao prefeito e à equipe que fez essa reforma ser possível. Um espaço que vai atender os meninos do futebol e também todos os moradores que fazem caminhadas, a prática de um outro esporte e um espaço seguro para as brincadeiras das nossas crianças”, disse.

Espaços esportivos

Desde o início do mês de outubro, em comemoração pelos 351 anos da capital amazonense, já foram entregues à população espaços esportivos nos bairros Parque 10 (Centro de Esporte e Lazer Luciano Soares, conjunto Eldorado); São Francisco (quadra poliesportiva da comunidade Vila Mamão); Petrópolis (quadra poliesportiva no conjunto Jardim Petrópolis); no Crespo (quadra municipal de esportes Cleber Mendes); no Distrito Industrial (campo de futebol Manaus 2000); na Redenção (campo do Vermelhão); na Compensa (Centro de Esporte e Lazer Dom Jackson); e no Coroado 2 (quadra poliesportiva Adalberto Palheta).

As obras de revitalização são, na maioria, serviços de instalações elétricas, pinturas, troca e construção de cobertura, recuperação de gradil e alambrados, além de recuperação das salas administrativas, banheiros, entre outras melhorias. As empresas prestadoras dos serviços seguem as orientações das autoridades de saúde, para evitar o contágio do novo coronavírus entre os trabalhadores.

