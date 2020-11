Casa é totalmente destruída durante incêndio na Colônia Antônio Aleixo

A casa teve perda total | Foto: Divulgação

Manaus - Uma casa localizada na rua Padre Mário, no bairro Colônia Antônio Aleixo, na Zona Leste de Manaus, ficou totalmente destruída após um incêndio ocorrido na noite desta segunda-feira (23). O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBM-AM) atendeu a ocorrência.

De acordo com o órgão, a residência media 3x4 e, pelo fato do local ser de difícil acesso , a preocupação era que as chamas não atingissem residências vizinhas. No local não havia nenhum morador no momento do fato e não houve vítimas.

"Fiquei só com a roupa do corpo. Cheguei aqui e já vi o fogo na casa que moro há mais de 20 anos. Moro no local com meus dois filhos, mas ninguém estava em casa. Não deu para salvar nada, tinha fogo em todo canto", contou a proprietária da casa, Maria Benedita.

As causas do incêndio devem ser apontadas após perícia .

