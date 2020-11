Forte chuva abre cratera na avenida Mário Ypiranga, em Manaus

| Foto: Divulgação

Manaus - A forte chuva, que atingiu Manaus na madrugada e manhã desta terça-feira (24), abriu uma cratera no sentido bairro da avenida Mário Ypiranga, no Parque 10, Zona Centro-Sul. O asfalto cedeu e a pista teve que ser interditada logo nas primeiras horas do dia.

Conforme a Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), a obra emergencial de substituição da antiga rede de drenagem profunda, realizada desde o início do mês de outubro deste ano, foi prejudicada em um trecho da via devido ao acúmulo de água decorrente das chuvas.

O trânsito na localidade foi prejudicado e os mais afetados são os servidores da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), que estão tendo que desviar a rota para chegar até ao prédio.

Trabalhadores da Seminf já estão na área realizando os serviços para que a via seja liberada com a máxima urgência. O órgão ressaltou que não há risco iminente de desabamento.

Desvio no trânsito

Durante a execução dos trabalhos, o trânsito está sendo desviado a partir da Rotatória do Eldorado. A faixa no sentido bairro/Centro está fluindo normalmente.

Agentes de trânsito do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) estão desviando o fluxo de veículos do sentido Centro/bairro para a rua Dona Balbina Cordeiro, dentro do conjunto Eldorado e, assim, facilitar o acesso para a avenida Djalma Batista em direção à zona Norte.

Enquanto os serviços de recuperação da via estiverem sendo executados, a área permanecerá interditada. A via está sinalizada com cones para demarcar a área isolada. Os agentes do IMMU estão no local para orientar os desvios e monitorar o trânsito.

