Micro-ônibus tomba e prejudica trânsito na Autaz Mirim, em Manaus

Manaus - Um micro-ônibus do transporte especial tombou, na manhã desta terça-feira (21), na avenida Autaz Mirim, Zona Leste de Manaus. Conforme o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), não houve feridos.



O trânsito na localidade, que normalmente já é intenso devido a via ser uma rota para o Distrito Industrial, ficou prejudicado após o acidente.

O motorista relatou ao IMMU que estava a caminho da garagem da empresa, quando foi fechado por uma carreta e, ao fazer uma manobra para desviar, perdeu o controle e tombou o micro-ônibus.



Segundo o IMMU, o micro-ônibus estava sem passageiros e o condutor teve apenas arranhões.

Agentes do órgão fazem o controle do trânsito na localidade. A empresa responsável pelo micro-ônibus também já foi acionada para auxiliar na remoção do veículo da via.



