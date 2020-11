Forte chuva causa desabamentos, alagações e abre crateras em Manaus

Conforme a equipe da Defesa Civil, choveu 55 mm de média para a cidade | Foto: Reprodução/Defesa Civil

Manaus - Por conta da forte chuva, que ocorreu durante a madrugada e manhã desta terça-feira (24), diversas ocorrências, como desabamentos de muro, alagações e, até mesmo, abertura de crateras foram registradas em Manaus.

Conforme a equipe da Defesa Civil, choveu 55 mm de média para a cidade. O monitoramento é feito pelo pluviômetro do Instituo Nacional de Meteorologia (INMET), no Porto de Manaus.

Entre os desabamentos de muro, dois ocorreram no bairro Colônia Terra Nova e um no Novo Israel. Houve dois desabamentos de casa, uma de alvenaria, localizada no bairro Jorge Teixeira e outra em uma casa de madeira, na qual houve perda total, no São Jorge.

| Foto: Reprodução/Defesa Civil

No bairro Francisca Mendes aconteceu um deslizamento de barranco. Já no João Paulo 2 foi registrado o tombamento de uma árvore sob uma casa.

Os casos de erosão aconteceram em uma casa de alvenaria no bairro Flores e outra em uma casa no Nova Cidade.

Uma enorme cratera abriu no sentido bairro da avenida Mário Ypiranga, no Parque 10, onde o asfalto cedeu e a pista teve que ser interditada. Uma outra cratera também abriu na avenida Rio Negro, no bairro Mauazinho.

| Foto: Reprodução/Defesa Civil

Leia mais:



Forte chuva abre cratera na avenida Mário Ypiranga, em Manaus

Micro-ônibus tomba e prejudica trânsito na Autaz Mirim, em Manaus