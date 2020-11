Professores aprovados no PSS 2019 são convocados; confira a lista

Confira a lista dos convocados | Foto: Eduardo Cavalcante/Seduc-AM

Manaus – Ao todo, 29 professores aprovados no Processo Seletivo Simplificado (PSS) da Secretaria de Estado de Educação e Desporto, foram convocados nesta terça-feira (24), para atuarem em unidades de Ensino Regular, em Manaus e no interior.

A lista completa dos convocados, com o cronograma de apresentação, está disponível aqui.

A secretaria informou ao Portal Em Tempo que os aprovados para atuarem na capital deverão comparecer à sede da Secretaria de Educação, no Japiim 2, na quarta (25) e na quinta-feira (26), a partir das 8h.

Quem não comparecer perderá a vaga. Os professores aprovados para atuação no interior, por sua vez, têm de comparecer à Coordenadoria Regional de Educação (CRE) do município onde estão homologados.

Os educadores foram aprovados nas modalidades Biologia, Ensino Religioso, Física, Matemática, História, Artes, Ciclo, Educação Física, Geografia, línguas Portuguesa e Inglesa e Matemática.

Documentação necessárias

No dia de apresentação, os professores deverão ter em mãos os seguintes documentos (original e cópia): Registro Geral (RG), CPF, Título de Eleitor, Comprovante de Quitação Eleitoral (última eleição 1º e 2º turno), Certificado Militar (para homens), Comprovante de PIS/Pasep (extrato ou CTPS), Comprovante de Residência (água ou telefone), documentos exigidos como requisito básico discriminados no item 2.1 do edital, extrato de conta corrente (somente Bradesco) e duas fotos 3×4.

O candidato convocado, ao entregar os documentos solicitados, será encaminhado à Junta Médica do Estado (JMPE) para a expedição do laudo médico.

*Com informações da assessoria

