Prefeito vistoria obras de plataforma de ônibus em Manaus

A pouco mais de um mês do fim de sua terceira gestão, segunda consecutiva, Arthur Neto tem ido, diariamente, às ruas | Foto: Alex Pazuello / Semcom

Manaus - O prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, tem intensificado as vistorias às obras de mobilidade urbana e de melhoria educacional. Na manhã desta terça-feira (24), o chefe do Executivo municipal esteve na plataforma do parque dos Bilhares, na avenida Constantino Nery e no Centro Integrado Municipal de Educação (Cime) do bairro Novo Aleixo, na Zona Norte. “O dia começou com muita chuva, mas como sempre digo, isso não nos impede de trabalhar”, declarou.

A pouco mais de um mês do fim de sua terceira gestão, segunda consecutiva, Arthur Neto tem ido, diariamente, às ruas, para vistoriar as obras da prefeitura. “Estou me dedicando a percorrer as obras inacabadas e verificar como está o andamento dessas construções, que além de facilitarem a vida do manauara, vai colocar Manaus em um patamar mais moderno, condizente com todas as outras ações que implementamos”, ressaltou o prefeito.

A Prefeitura de Manaus está reformando as plataformas centrais de ônibus, que integram o pacote de melhorias para o sistema de transporte coletivo da cidade, com previsão de entrega em dezembro. As novas plataformas de embarque e desembarque substituem as anteriores, compostas por uma grande parte metálica, e que, agora, ganham nova roupagem com estrutura de concreto. “A reconstrução da plataforma central dos Bilhares é uma das oito que entregaremos até o final do ano”, garantiu Arthur.

Ainda nesta terça, o prefeito vistoriou as obras do Cime, no Novo Aleixo, que integra o Projeto de Expansão e Melhoria Educacional da Rede Pública Municipal de Manaus (Proemem), com recursos do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), no valor de US$ 52 milhões. “Esse Cime está avançando muito, apesar das dificuldades do tempo. A educação de Manaus passou por grandes mudanças nesses quase oito anos completados da minha gestão. É um legado que eu vou deixar com muito orgulho”, enfatizou Arthur.

*Com informações da assessoria