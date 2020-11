Galerias e shoppings populares recebem decoração do ‘Natal do Abraço’

As compras natalinas ganharam um ambiente ainda mais acolhedor nas galerias populares, administradas pela Prefeitura de Manaus, com a decoração do “Natal do Abraço”. Os clientes das galerias Espírito Santo e dos Remédios, no Centro, Zona Sul, e do shopping Phelippe Daou, no bairro Jorge Teixeira, Zona Leste, já podem conferir as luzes, guirlandas e enfeites que compõem a ornamentação.

Para a presidente do Fundo Manaus Solidária, a primeira-dama Elisabeth Valeiko Ribeiro, a decoração especial nos centros de compras ajuda a aquecer o comércio durante as festas de fim de ano, além de servir para despertar na sociedade a prática dos bons sentimentos do Natal.

“É muito importante que, especialmente durante esse período festivo, possamos compartilhar a mensagem do Natal, sempre lembrando de olhar pelo próximo com mais carinho e atenção. Com essa decoração natalina tão especial, clientes e lojistas que frequentam esses espaços poderão sentir de perto o clima de acolhimento que o ‘Natal do Abraço’ proporciona”, ressaltou.

A decoração especial nos centros de compras ajuda a aquecer o comércio durante as festas de fim de ano | Foto: Karla Vieira / Fundo Manaus Solidária

Clientes aprovam



Moradora do bairro Santa Etelvina, zona Norte, Celita Moura afirma que é cliente das galerias populares há bastante tempo e que a decoração da galeria Espírito Santo, que conta com um presépio natalino, chamou a atenção de sua família.

“Vim fazer compras como de costume e não perdi a oportunidade de tirar fotos junto à ornamentação, que está linda. Acho muito importante durante essa época do ano sempre lembrarmos do espírito natalino, especialmente por conta do período difícil que estamos passando, devido à pandemia de Covid-19”, disse.

Cícera de Lima, uma das lojistas do shopping Phelippe Daou, ressalta que a decoração natalina trouxe um clima especial para o centro de compras, além de servir como uma atração para os clientes.

“Este ano está sendo muito difícil para todos, mas trabalhar em um local iluminado e decorado dessa forma acaba deixando o clima mais alegre. Tudo fica mais vivo, mais animado e a todo o momento nos traz uma mensagem de fé e esperança, que é muito importante. Além disso, muitas pessoas se interessam pela decoração e acabam fazendo compras conosco”, afirmou.

Natal do Abraço

O “Natal do Abraço” é o fio condutor da programação de Natal da Prefeitura de Manaus. A decoração das galerias integra o eixo “Espírito de Natal”, que trata sobre a ornamentação da cidade e engloba a montagem das grandes árvores, além de também incluir a decoração de ruas, avenidas e complexos viários da cidade com ornatos natalinos iluminados em forma de laços, caixas de presentes, sinos, estrelas e anjos.

*Com informações da assessoria