Casos de Covid-19 no Amazonas passam de 175 mil

Manaus - O Amazonas alcançou o total de 175.298 casos confirmados de Covid-19, segundo o Boletim Diário Covid-19 da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM), divulgado nesta quarta-feira (25). Foram incluídos 719 novos diagnósticos.

Dos 175.298 casos confirmados no Amazonas, 69.453 são de Manaus (39,62%) e 105.845 do interior do estado (60,38%). Entre os casos confirmados de Covid-19 no Amazonas, há 382 pacientes internados, sendo 221 em leitos clínicos (56 na rede privada e 165 na rede pública), 159 em UTI (40 na rede privada e 119 na rede pública).

Há ainda outros 46 pacientes internados considerados suspeitos e que aguardam a confirmação do diagnóstico. Desses, 25 estão em leitos clínicos (20 na rede privada e cinco na rede pública), 19 estão em UTI (17 na rede privada e dois na rede pública).



Mortes

O número de óbitos pela Covid-19, no estado, atingiu 4.826, conforme o documento. Houve oito mortes na comparação com os dados do dia anterior. Ainda segundo o boletim, 159.063 pessoas se recuperaram da doença no estado, desde o início da pandemia.

Na capital, de acordo com dados da Prefeitura de Manaus, nesta terça-feira (24), foram registrados três sepultamentos por Covid-19. O boletim acrescenta ainda que 20.786 pessoas com diagnóstico de Covid-19 estão sendo acompanhadas, o que corresponde a 11,86% dos casos confirmados ativos.

*Com informações da assessoria