Prefeito vistoria fase final de obra do Terminal 6 e instalação de LED

O prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, vistoriou na manhã desta quarta-feira (25), as obras do Terminal de Integração 6, no bairro Lago Azul, na Zona Norte, e a instalação de luminárias de LED no bairro Parque 10 de Novembro, Zona Centro-Sul. Ambas estão com os serviços avançados e possuem conclusão para dezembro.

Com 95% de construção, a obra do Terminal 6 (T6) faz parte do pacote de modernização do sistema de transporte público que contempla os terminais T3, T4 e T5, a reconstrução do Terminal 1, na avenida Constantino Nery, a construção das três estações de transferência e a reforma de 16 plataformas centrais.

“Antes, para ir ao centro da cidade, as pessoas precisavam ir para o Terminal 3. Agora, eles vão poder contar com o T6, com conforto e rapidez. Essa é uma obra vanguardista para a mobilidade urbana, que muito vai ajudar o trânsito da capital e a vida dos moradores”, comentou o prefeito.

O novo terminal de integração fica localizado nos cruzamentos da avenida Governador José Lindoso (conhecida como avenida das Torres) e Comendador José Cruz, possuindo mais de 23 mil metros quadrados.

A obra tem coordenação da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) e conta com quatro plataformas de integração, dispostas de forma paralela, que servirão de apoio aos coletivos e aos passageiros, e duas entradas diferenciais, uma pela avenida das Torres e outra pelo ramal do Acará.

Para garantir as ações de modernização da cidade, o prefeito Arthur Neto também esteve na rua Manoel Marques de Souza, no bairro Parque 10, zona Centro-Sul, para fiscalizar a instalação de lâmpadas a LED, uma alternativa mais inteligente e econômica para a cidade. Além da economia em energia elétrica há uma expectativa de vida útil de 20 anos, o que equivale a 20 mil horas de iluminação.

“A luz a LED é muito mais eficiente que as convencionais e Manaus é disparadamente a cidade com mais LED no Brasil. Já temos 75% de cobertura em toda a cidade, logo mais atingiremos 80%, mas a meta é ter 100% da cidade de Manaus coberta por LED”, ressaltou o prefeito Arthur Neto.

Segundo o diretor-presidente da Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do Município de Manaus (Ageman), Fábio Alho, o objetivo é alcançar a meta de 100% com o Plano de Modernização e Eficiência da Iluminação Pública. “Já estamos realizando uma média de 1.200 instalações por dia, são quase 32 mil pontos a receber as luminárias de LED, o que será concluído até fim do ano”, comentou.

