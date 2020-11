Pela 4ª vez, limitador de altura de complexo é atingido em Manaus

Esse é o quarto acidente desde a inauguração da obra, que foi entregue no dia 29 de junho deste ano | Foto: Divulgação

Manaus - O cenário voltou a se repetir. Na manhã desta quinta-feira (26), o condutor de uma carreta, que transportava um contêiner, não respeitou a limitação de altura e acabou colidindo contra a estrutura do Complexo Viário Ministro Roberto Campos , no sentido rua João Valério/São Jorge, no bairro São Geraldo, Zona Centro-Sul de Manaus.

Segundo o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), esse é o quarto acidente desde a inauguração da obra, que foi entregue no dia 29 de junho deste ano. Desta última vez, a estrutura não ficou comprometida.

Após os primeiros estragos, a Prefeitura de Manaus promoveu um reforço duplo de proteção com altura máxima de 4 metros, para evitar que tubulações de gás na estrutura sejam atingidas por grandes veículos.

Devido ao acidente, o fluxo na área ficou lento e foi necessário a presença de agentes de trânsito para orientar os motoristas.

O condutor da carreta foi autuado e os agentes do IMMU aguardam os representantes da empresa para fazerem a remoção do veículo.

