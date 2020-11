Colisão entre 'Amarelinho' e ônibus deixa quatro feridos em Manaus

A polícia apura os fatos no local | Foto: Divulgação

Manaus - Uma colisão entre um micro-ônibus do transporte alternativo e ônibus coletivo, deixou quatro passageiros do "amarelinho" feridos na tarde desta quinta-feira (26). O acidente aconteceu na avenida Itaúba, bairro Jorge Teixeira, zona Leste de Manaus.

Conforme policiais da 14ªCompanhia Interativa Comunitária (Cicom), o motorista do alternativo colidiu na traseira do coletivo que estava parado na via para fazer uma manobra.

Com o impacto da batida, o para-brisa do "amarelinho" foi arremessado. Os passageiros do micro-ônibus foram socorridos por ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levados para unidade de saúde.

Não há informações sobre a gravidades dos ferimentos, nem atualização do quadro clinico das vítimas. A polícia apura os fatos no local.

Imprudência

Há uma semana, um motorista de 31 anos foi preso em flagrante após um grave acidente de trânsito envolvendo outro “amarelinho”, e dois carros de passeio, na Avenida Buriti, bairro Distrito Industrial, zona sul de Manaus. Cerca de 10 pessoas ficaram feridas.

Leia mais:

Vídeo: Amarelinho capota e 10 passageiros ficam feridos no Distrito

Casa é invadida por micro-ônibus na Zona Leste de Manaus