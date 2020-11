Entrega de documentos do programa Bolsa Universidade tem data alterada

Para o Bolsa Idiomas, a etapa permanece sem alterações | Foto: Altemar Alcântara / Semcom

Manaus - A Prefeitura de Manaus informa novas datas da entrega de documentação dos candidatos classificados nas primeiras chamadas dos programas Bolsa Universidade e Bolsa Pós-Graduação. Para o Bolsa Idiomas, a etapa permanece sem alterações.

A mudança no calendário previsto se deu devido a uma falha de ordem técnica nos circuitos internos que fazem fornecimento de internet para as unidades da prefeitura, ocorrida na última terça-feira, 24/11, e que se estendeu até quarta-feira, 25.

O novo cronograma será publicado no Diário Oficial do Município (DOM), da próxima segunda-feira, 30, seguindo as alterações: Bolsa Pós-Graduação – 3 a 7/12, das 15h às 17h; Bolsa Idiomas – 9 a 11/12, das 10h às 17h; Bolsa Universidade – 14 a 18/12, das 10h às 17h.

Os candidatos classificados deverão acessar o endereço http://bolsa.manaus.am.gov.br para efetivar a entrega de documentos, que este ano acontece exclusivamente via internet, devido à pandemia do novo coronavírus.

*Com informações da assessoria