Incêndio destrói depósito de reciclagem e deixa homem ferido em Manaus

| Foto: Divulgação

Manaus - Um incêndio de grande proporção destruiu um depósito de reciclagem e deixou um homem ferido com queimaduras de segundo grau, na manhã desta sexta-feira (27). O fato aconteceu rua D, Comunidade da Sharp, Bairro Armando Mendes, Zona Leste de Manaus.

Devido à intensidade das chamas, um carro de passeio e um caminhão, que estavam estacionados na via, também foram atingidos pelo fogo.

O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) foi acionado por volta das 4h20 e agiu com um grande efetivo para evitar mais estragos.

| Foto: Divulgação

Ao Portal EM TEMPO , a assessoria do CBMAM informou, ainda, que residências próximas ao depósito de reciclagem sofreram ação da radiação, vindo a sofrer danos, mas a ação rápida das equipes de bombeiros conseguiu isolar o fogo. Mais de 15 mil litros de água foram usados para controlar o sinistro.

A vítima teve queimaduras de segundo grau nos pés e foi conduzida ao Serviço de Pronto Atendimento (SPA) do bairro Coroado.

| Foto: Divulgação

Até às 8h desta sexta, equipes do CBMAM atuavam no rescaldo. As causas do incêndio ainda são desconhecidas.

