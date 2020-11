Queda de ponte na zona Oeste de Manaus é Fake News, diz Prefeitura

A imagem é falsa e não corresponde a situação atual | Foto: Reprodução

Manaus – A prefeitura emitiu nota de esclarecimento ao Portal Em Tempo informando que é falsa a imagem que circula nas redes sociais e aplicativos de mensagens instantâneas sobre a queda de uma ponte localizada na zona Oeste de Manaus como se fosse atual e provocada pelas chuvas dos últimos dias na cidade.

Segundo a assessoria, a estrutura, situada no conjunto Augusto Montenegro, que interliga o conjunto ao bairro Lírio do Vale, realmente cedeu em 2014, mas a Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) recuperou o equipamento em 90 dias, entregue no mesmo ano pelo prefeito Arthur Virgílio Neto aos moradores.

A nova estrutura possui 25 metros de comprimento e dez de largura. Foi construída em concreto pré-moldado, toda em cimento. É também mais alta e mais larga.

"Com isso, o igarapé que corre por debaixo da ponte não ficará estrangulado, considerando a subida dos rios em tempos de chuva e, assim, evitando que as águas invadam as casas. Nas laterais da ponte, foram construídas calçadas com passeio de 1,5 metro de largura para pedestres, com guarda-corpo", informou a prefeitura de Manaus.

