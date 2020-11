Criança morre ao ser atropelada por carro em alta velocidade no AM

Após causar o atropelamento, o motorista chegou a parar, mas depois fugiu sem prestar socorro | Foto: Divulgação

Careiro (AM) - O estudante Eliton Alves da Silva, de 10 anos, morreu após ser atropelado por um carro na noite desta quinta-feira (27). O acidente aconteceu no KM 67 da rodovia Federal BR-319, no Careiro, à 25 quilômetros de distância de Manaus.

Conforme a família da vítima, a criança e um tio dela caminhavam pelo acostamento da via, quando foi atingida pelo veículo que trafegava em alta velocidade.

Com o impacto, o corpo do estudante foi arremessado por 25 metros. Eliton teve traumatismo craniano e morreu na hora.

Após causar o atropelamento, o motorista chegou a parar, mas depois fugiu sem prestar socorro. Equipes do 1º Pelotão Independente de Polícia Militar (PIPM) ainda fizeram buscas na localidade e comunicaram a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Horas depois, o motorista do automóvel compareceu à sede da 34ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), na sede do município, onde prestou esclarecimentos.

Não há informações sobre os procedimentos adotados no caso, que segue sendo investigado. O corpo de Eliton foi levado até o porto da Ceasa e depois removido para o Instituto Médico Legal (IML).

