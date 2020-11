Motorista fica ferido após colidir contra ônibus em avenida de Manaus

Vítima foi levada para o Hospital João Lúcio | Foto: Divulgação

Manaus - Um motorista, de 29 anos, ficou ferido após colidir o carro contra a traseira de um ônibus da linha 458, da empresa Viação São Pedro, que estava parado em um ponto na avenida das Torres, zona Centro-sul de Manaus. O acidente ocorreu por volta de meio-dia desta sexta-feira (27).

O motorista da linha 458, que não teve a identidade divulgada, relatou à polícia que encostou o coletivo para pegar um passageiro em uma parada de ônibus, quando ouviu o estrondo da colisão.

Após a batida, o condutor do carro de passeio ficou preso nas ferragens do veículo e precisou ser removido com o auxílio de uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMA).

Come ferimentos na cabeça, a vítima foi levada em uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital e Pronto-socorro João Lúcio, na Zona Leste.

Equipes da 23ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) atenderam a ocorrência e acionaram o Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC) que fez a perícia no local.

