Unidades de saúde da Prefeitura terão funcionamento especial

A clínica da família Carmen Nicolau, unidade preferencial da rede municipal para acolhimento dos casos suspeitos de Covid-19, também estará aberta no domingo (29), de 8h às 18h | Foto: Márcio James / Semcom

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), adotou um regime de funcionamento especial para as unidades de saúde municipais neste fim de semana, quando acontece o 2º turno das eleições municipais.

Além dos serviços que já mantêm funcionamento regular nos fins de semana como o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192 Manaus) e a maternidade Moura Tapajóz, o prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, determinou também que as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) de horário ampliado, que funcionam aos sábados, de 8h às 18h, operem em regime especial, para garantir a assistência da população na etapa final do pleito.

Além delas, a clínica da família Carmen Nicolau, unidade preferencial da rede municipal para acolhimento dos casos suspeitos de Covid-19, também estará aberta no domingo, 29/11, de 8h às 18h, e pronta para receber a população.

“Assim como no primeiro turno, em que vários serviços da prefeitura funcionaram de forma diferenciada para assegurar que a população manauara pudesse exercer seu dever de cidadão, o prefeito Arthur Neto nos determinou que as equipes de saúde trabalhassem em regime especial neste segundo turno, a fim de que possamos estar à plena disposição dos cidadãos, sobretudo quando a pandemia da Covid-19 ainda é uma realidade tão presente, e que requer tantos cuidados”, reforçou o secretário municipal de Saúde, Marcelo Magaldi.

Segundo a Semsa, a orientação é para que a população procure seguir todas as medidas preventivas na hora de votar: uso de máscaras, higienização das mãos com álcool em gel a 70%, e atenção para o distanciamento social.

Atendimento

- Dia 28/11 (Sábado)

As unidades do Samu 192 Manaus e a maternidade Moura Tapajóz funcionarão normalmente, atendendo à população 24 horas.

O Programa de Profilaxia da Raiva Humana, que funciona na UBS José Rayol dos Santos, na avenida Constantino Nery, Chapada, zona Centro-Sul, irá atender no horário de 8h às 12h.

A clínica da família Carmen Nicolau, na rua Santa Tereza D'Ávila, Lago Azul, zona Norte, irá funcionar no horário de 8h às 18h, especialmente para acolher os casos suspeitos de Covid-19 e outras síndromes respiratórias.

As dez unidades de horário ampliado da Semsa funcionarão com horário diferenciado de 8h às 18h, oferecendo, inclusive, o serviço de vacinação. As demais UBSs e Policlínicas estarão fechadas.

O Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) Dr. Carlos Durand, na Compensa, zona Oeste, e seus dois postos móveis, localizados no CSU do Parque 10 de Novembro e na minivila olímpica do Coroado, excepcionalmente, não funcionam devido ao pleito municipal.

- Dia 29/11 (Domingo)

As unidades do Samu 192 Manaus e a maternidade Moura Tapajóz funcionam normalmente, no mesmo regime de atendimento 24 horas.

A clínica da família Carmen Nicolau, na rua Santa Tereza D'Ávila, Lago Azul, zona Norte, irá funcionar no horário de 8h às 18h, especialmente para acolher os casos suspeitos de Covid-19 e outras síndromes respiratórias.

As dez unidades de horário ampliado da Semsa funcionam de forma especial no domingo, também no horário de 8h às 12h.

As demais UBSs e Policlínicas, o Programa de Profilaxia da Raiva Humana e o CCZ Dr. Carlos Durand e seus postos móveis estarão fechados.

*Com informações da assessoria