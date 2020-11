Hospital 28 de Agosto homenageia servidores que se destacam em projeto

Manaus - Na última visita de elaboração de ferramentas de gestão de fluxo de pacientes implantadas pelo projeto “Lean nas Emergências” no Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto, a unidade homenageou na sexta-feira (27) servidores que se destacaram durante o mês de novembro.

O “Lean nas Emergências” é um projeto do Ministério da Saúde implementado pelo Hospital Sírio-Libanês para reduzir a superlotação nas urgências e emergências de hospitais públicos, e é uma das estratégias de reorganização da rede do Programa Saúde Amazonas. Consultores do hospital estão há três meses no 28 de Agosto, onde já foram implantadas 18 ações do projeto.

A diretora da unidade, Júlia Marques, destacou o empenho de todos os servidores em implantar as metodologias do Lean.

“Agradeço imensamente a toda a equipe do 28 de Agosto, sem exceção. Todos são importantes. Se faltar um maqueiro, nós não conseguimos fazer o giro de leitos. Então, quero agradecer imensamente cada um de vocês”, afirmou Júlia. No mês de novembro, foram destaques no hospital profissionais de enfermagem, segurança e limpeza.

“O projeto veio trazer o conhecimento e as ferramentas. Os consultores nos entregaram todo o conhecimento e agora está nas nossas mãos tocar o projeto, pois ele não acaba”, disse a enfermeira Dulcilene Diniz, uma das servidoras que se destacou em novembro.

Um dos consultores do Sírio-Libanês, Daniel Meireles, elogiou o esforço da equipe do 28 de Agosto. Para ele, a unidade tem todas as ferramentas para se destacar entre aquelas em que o Lean nas Emergências vem atuando.

“Durante a implementação das ferramentas do projeto encontramos muitos desafios, mas temos profissionais que se destacam, que vestem a camisa, não têm hora para parar, e a consequência são os resultados do projeto. Esse é um momento de reconhecimento”, comentou Daniel.

O médico Leonardo Leite, também consultor do projeto, destacou o envolvimento da equipe e os resultados obtidos pela unidade nesses três meses.

“O 28 de Agosto surpreendeu em todos os sentidos, basta ver os números, indicadores, e o principal, que é a satisfação do usuário que hoje é atendido nessa unidade, e a equipe, que comprou a ideia e vestiu a camisa”, disse Leonardo.

Resultados

Após o uso de ferramentas do Lean nas Emergências, o 28 de Agosto reduziu o tempo de permanência dos pacientes em 70%, gerando um aumento da capacidade de atendimento em relação à demanda.

Antes do projeto, a média de permanência no hospital dos pacientes que não precisam de internação era de aproximadamente 7,2 horas (435 minutos), e hoje caiu para 2 horas (120 minutos).

A média do tempo de internação na unidade era de 8,3 dias e caiu para 7,4 dias, o que equivale a uma queda de 11%.