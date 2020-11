Trabalhador morre após ter parte do corpo esmagada em empresa do AM

A perícia deve apontar as causas do acidente que deve ser investigado pela Polícia Civil | Foto: Arquivo Pessoal

Manaus - O técnico em segurança do trabalho Willer da Silva Franco, que tinha 43 anos, morreu na noite de sexta-feira (27), após ter parte do corpo esmagado em um acidente numa empresa no bairro Tarumã, na Zona Oeste de Manaus.



De acordo com o relatório do Instituto Médico Legal (IML), o acidente ocorreu na tarde de quinta-feira (26), por volta das 13h30. Após o grave ferimento, o homem foi levado ao Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto, na Zona Centro-Sul, onde permaneceu internado até morrer na noite de sexta-feira (27).

"Realmente foi um acidente de trabalho, estamos sem chão", declarou uma prima da vítima à imprensa muito emocionada com a perda familiar.

O corpo dele deu entrada na sede do Instituto Médico Legal (IML), por volta de meia-noite deste sábado (28) e conforme laudo preliminar as causas da morte dele foram anemia aguda hemorrágica, choque hipovolêmico e ação contundente politrauma.

A perícia deve apontar as causas do acidente que deve ser investigado pela Polícia Civil.

