Morre Khaled Hauache, pioneiro da TV no AM, aos 102 anos

O empresário Khaled Ahmed Hauache morreu aos 102 anos, em Manaus, neste sábado (28). Ele é um dos pioneiros da TV em todo o Amazonas e foi um dos fundadores da TV Norte. A causa da morte não foi divulgada.



Khaled nasceu na região de Damasco, na Síria, e chegou aos Amazonas em 1946. Ao longo desse período, Khaled atuou como regatão, comerciante e empresário.

Ele foi pioneiro na área de televisão com a TV Ajuricaba, fundada no final da década de 1960, a primeira a retransmitir o sinal da Rede Globo no Amazonas. Ele também fundou a TV Manaus, na década de 1990, que deu origem a TV Em Tempo e posteriormente a TV Norte

Khaled era casado com a ex-deputada federal, empresária e jornalista Sadie Hauache, com quem teve quatro filhos, além de 12 netos e nove bisnetos.

Políticos lamentam a morte

O prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, lamentou a morte do empresário do ramo de comunicação Khaled Ahmed Hauache, 102, ocorrida na manhã deste sábado (28).

“Um empreendedor nato, visionário e de enorme coração. Assim era o senhor Khaled Hauache, que no final dos anos 60 foi o pioneiro no Amazonas a investir no segmento de televisão, além de atuar em outros segmentos, como juta e tecidos. Eu e minha esposa Elisabeth Valeiko Ribeiro recebemos com tristeza a notícia sobre a morte do Khaled. À querida Sadie, aos filhos, netos e bisnetos, o nosso fraterno abraço”, disse o prefeito de Manaus.

O presidente da Câmara Municipal de Manaus, Joelson Silva (Patriota), em nome de todos os vereadores e servidores da CMM, manifesta profundo pesar pela morte do empresário.

"Nossos sentimentos à sua família e amigos. Com certeza, o senhor Khaled Hauache, deixa um legado inegável para todas as gerações no Brasil. Impossível falar de televisão e não se reportar a história deste pioneiro que veio de tão longe e contribuiu de forma ímpar ao progresso do Amazonas e da comunicação", reconheceu Joelson Silva.

