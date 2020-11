Mãe de David Almeida, dona Rosa, morre neste sábado (28)

A mãe do candidato a prefeito de Manaus David Almeida (Avante), dona Rosa, morreu neste sábado (28), nas vésperas das eleições, ao sofrer uma parada cardiorrespiratória.

Dona Rosa tinha 84 anos e estava internada no hospital Adventista há duas semanas. A idosa lutava contra a Covid-19 desde o dia 12 de novembro.



A informação foi dada pelo próprio David Almeida por meio das suas redes sociais. "A todos que oraram, minha gratidão. Minha mãe, dona Rosa Almeida, acaba de descansar no Senhor. Deus levou minha Rosa para colorir o jardim da vida".

Na noite desta sexta-feira (27), o candidato cancelou sua participação no debate devido o agravamento de saúde de dona Rosa.

Ano passado David perdeu também a esposa para um câncer.

O funeral de Rosa Almeida será realizado na Igreja Adventista do Morro da Liberdade.



Coligação Avante cancela todas as atividades de campanha



A coligação Avante Manaus informou, por meio de nota, que cancelou todas as suas atividades de campanha eleitoral, em razão do falecimento da senhora Raimunda Rosa Pereira de Almeida, mãe do candidato a prefeito David Almeida, no início da tarde deste sábado (28).



Adversário de Almeida lamenta a morte

"O candidato da Coligação Juntos Podemos Mais, Amazonino Mendes, lamenta profundamente o falecimento de D. Rosa, mãe do candidato David Almeida, e se solidariza com os parentes e amigos da família, neste momento de imensa dor. Amazonino pede a Deus que, na sua infinita bondade, traga paz aos corações e almas de seus entes queridos", diz nota do Podemos.

PSC emite nota de pesar

O Partido Social Cristão (PSC), no Amazonas, lamenta profundamente, em nome de todos os membros do partido, a morte da mãe do candidato a prefeito de Manaus David Almeida, dona Rosa, que faleceu neste sábado (28).

Nos solidarizamos à família e amigos, especialmente ao filho David Almeida, a neta Fernanda Aryel Almeida e aos demais filhos e netos. "O PSC pede a Deus que conforte o coração de todos familiares e amigos".

Manifestações de políticos

Marcelo Amil , que foi candidato a prefeito de Manaus, no primeiro turno, também lamentou a morte e afirmou que a política não deve estar no topo das relações. E que antes de tudo deve prevalecer o respeito e a humanidade.

"David, que Deus te abençoe e que sua mãe desfrute do merecido descanso e paz. Força e paz pra você também, meu amigo. Meus sentimentos mais consternados ao David Almeida pela passagem de sua mãe. Que sua fé seja seu alicerce para esse momento".

