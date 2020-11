Funeral de Dona Rosa será realizado no bairro Morro da Liberdade

O funeral ocorrerá na Igreja Adventista, onde Dona Rosa era ativa | Foto: Divulgação

Manaus - Internada há mais de duas semanas após ter contraído a Covid-19, Raimunda Rosa Pereira de Almeida, mãe do candidato a prefeito de Manaus David Almeida (Avante), faleceu no início da tarde deste sábado (28), após uma parada cardíaca.

O funeral de Rosa Almeida, que tinha 84 anos, será realizado na Igreja Adventista do Morro da Liberdade, quando o corpo for liberado. Dona Rosa, como era mais conhecida, era natural do Pará, mas se casou e formou família em Manaus, no bairro Morro da Liberdade, Zona Sul.

Mãe de sete filhos, entre eles o candidato a prefeito de Manaus David Almeida, dona Rosa era uma senhora muito ativa na igreja Adventista e nas atividades esportivas. O candidato agradeceu o as mensagens de conforto que tem recebido durante o dia.

*Com informações da assessoria

