Mais de 600 casos de Covid-19 foram registrados no AM neste sábado

O número total de mortes no Amazonas já passa dos 4,8 mil | Foto: Divulgação

Manaus - Foi divulgado, neste sábado (28), o registro de mais 658 novos casos de Covid-19 no Amazonas. Destes, 540 foram detectados por testes rápidos, sendo 250 na capital e 290 no interior. Com os novos registros, o estado totaliza 177.800 casos da doença.

Os dados são do boletim diário da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM). Outros 118 casos registrados no Boletim deste sábado foram detectados por RT-PCR, o qual aponta casos novos que estão entre o 3º e 6º dias da doença. Do total de casos detectados por RT-PCR, 83 são na capital e 35 do interior.

Conforme o boletim, foram confirmados sete óbitos por Covid-19, sendo três ocorridos na sexta-feira (27) e quatro óbitos foram encerrados por critérios clínicos, de imagem, clínico-epidemiológico ou laboratorial, elevando para 4.876 o total de mortes.

Na capital, de acordo com dados da Prefeitura de Manaus, nesta sexta-feira (27) foram registrados 10 sepultamentos por Covid-19. O boletim acrescenta ainda que 21.077 pessoas com diagnóstico de Covid-19 estão sendo acompanhadas, o que corresponde a 11,85% dos casos confirmados ativos.

Assistência

Entre os casos confirmados de Covid-19 no Amazonas, há 405 pacientes internados, sendo 243 em leitos clínicos (61 na rede privada e 182 na rede pública), 160 em UTI (40 na rede privada e 120 na rede pública) e dois em sala vermelha, estrutura voltada à assistência temporária para estabilização de pacientes críticos/graves para posterior encaminhamento a outros pontos da rede de atenção à saúde.

Há ainda outros 40 pacientes internados considerados suspeitos e que aguardam a confirmação do diagnóstico. Desses, 25 estão em leitos clínicos (21 na rede privada e quatro na rede pública), 13 estão em UTI (12 na rede privada e um na rede pública) e dois em sala vermelha.

*Com informações da assessoria

Leia Mais:

Taxa de mortalidade infantil no Amazonas é a quinta maior do Brasil

Casos de Covid-19 no Amazonas passam de 175 mil