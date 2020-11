Três festas com aglomeração são fechadas pela polícia em Manaus

O Boteco do Boi foi fechado pelos fiscais | Foto: divulgação





A Central Integrada de Fiscalização (CIF) fechou três festas, sendo uma clandestina com mais de mil pessoas, durante vistoria na noite de sábado (28) na capital amazonense. Durante as ações, foram fiscalizados oito estabelecimentos, incluindo bares próximos à praça da saudade, no Centro.

Conforme a polícia, o evento boteco do boi, que estava acontecendo no Rio Negro atlético clube, foi fechado. Os proprietários foram autuados pelos agentes da Dvisa Manaus por aglomeração e também por estar realizando evento em período proibido de atividades. O evento foi ainda notificado pelo Corpo de Bombeiros por não apresentar documentos tipo AVCB.

De acordo com o comandante da operação, major Marco Gama, outro evento no Olímpicus Clube foi fechado por aglomeração e funcionar em período proibido. São irregularidades passíveis de multa.

“Os locais estavam descumprindo o decreto e atentando contra a saúde, são festas que foram fechadas e notificadas”, informou.

Ainda segundo o major, na festa clandestina Sunset, localizada no haras bom sucesso, ramal do Bahia, zona oeste, foram flagradas mais de mil pessoas aglomeradas. O organizador da festa foi autuado pela Dvisa por realizar evento que está suspenso e causar aglomeração.

“O proprietário foi conduzido ao 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP) onde assinou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) pelo crime de desobediência, e vai responder na justiça”, disse Gama.

*Com informações da assessoria