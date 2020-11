Motociclista morre após ser arremessado em colisão no Planalto

O responsável pelo carro se manteve no local e cooperou com os policiais | Foto: Reprodução

O técnico agrícola, identificado como Alder Junior da Silva, de 34 anos, morreu em um acidente de trânsito, por volta das 22h deste sábado (28), na avenida Constantinopla, bairro Planalto, zona Centro Oeste da cidade.



O homem estava trafegando em uma moto, quando foi atingindo por um carro modelo Logan, que tentava fazer uma manobra em local proibido. A moto colidiu na lateral do veículo e o choque arremessou o motociclista a alguns metros de distância.

O motorista do veículo que causou o acidente não fugiu do local e prestou depoimento aos policiais da 17ª Companhia Comunitária (Cicom), que deram suporte para a ocorrência.

O motorista do carro ainda não foi identificado, e estava com outras duas passageiras no momento do acidente. Ele foi encaminhado para o 19º Distrito Integrado de Polícia, para prestar depoimento sobre o caso.

A perícia foi ao local para investigar as circunstância do acidente. O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para a retirada do corpo da vítima.

