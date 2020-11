Mais de 30 galos 'Mura' são apreendidos em rinha na Zona Norte

O Batalhão de Policiamento Ambiental prendeu um homem por maus-tratos, na tarde desta sexta-feira (27), na rua Maricá, Comunidade Monte Pascoal, Monte das Oliveiras, zona norte de Manaus.

A ação ocorreu após denúncia de suposta prática de rinha de galo no local, repassada pelo Centro Integrado de Operações Policiais (Ciops) à guarnição, que se dirigiu ao local em ação de fiscalização ambiental. No local, os policiais entraram em contato com um casal, que confirmou que criava galos da raça "Mura" e os treinava no quintal da casa.

O casal permitiu para que a guarnição fiscalizasse o ambiente, durante o que foi comprovada a caracterização da prática de “rinha”, pois havia 39 galos presos em gaiolas de alvenaria, além do espaço e placas acolchoadas.

O proprietário foi conduzido ao 6⁰ Distrito Integrado de Polícia (DIP) para esclarecimentos junto à autoridade competente e procedimentos cabíveis, juntamente com três galos com ferimentos, que foram também apresentados ao delegado como prova dos indícios de ilícito ambiental.

O Comando e o Batalhão Ambiental orientam a população que criar, guardar, transportar, capturar ou caçar animais silvestres sem autorização do órgão competente configura crime ambiental, bem como praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos, sujeitando seu(s) autor(es) às penalidades previstas na Lei.

*Com informações da assessoria