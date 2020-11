Após votação, David Almeida dá último adeus à mãe

Manaus - O último adeus à mãe de David Almeida, dona Raimunda Rosa Almeida, foi marcado por emoção e louvores. o enterro foi realizado no fim da manhã deste domingo (29) no Cemitério São Francisco, no Morro da Liberdade, bairro onde David Almeida viveu quase toda a vida com a família.

O candidato a prefeito de Manaus saiu do velório, na Igreja Adventista na rua São Vicente, mesmo bairro, e foi votar por volta das 8h30. Após sair da votação, ele falou com a imprensa. Depois, ele seguiu para o sepultamento.

Dona Rosa tinha 84 anos e faleceu em decorrência de uma parada cardíaca neste sábado (28). Ela estava internada há duas semanas no Hospital Adventista. Por já ter passado da fase de transmissão da covid-19, o velório e sepultamento foram liberados.

Muitos conhecidos e vizinhos do bairro vieram prestar as últimas homenagens à Dona Rosa, que era muito querida no bairro. Após o falecimento da matriarca da família Almeida, David e a coligação avante suspenderam todas as atividades de campanha.

O candidato ainda agradeceu as palavras de conforto e carinho que recebeu em suas redes sociais nesse momento de dor.

Veja a reportagem: