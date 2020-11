Criança colombiana morre ao levar descarga elétrica em sítio em Manaus

A Polícia Civil deve investigar o caso | Foto: Divulgação

Manaus - O pequeno Eufran Maurício Reyes Rodriguez, de 6 anos, de nacionalidade colombiana, morreu na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Campos Sales, na Zona Oeste de Manaus, após receber uma descarga elétrica na tarde deste sábado (28), em um sítio onde estava com a família.

Não há informações sobre as circunstâncias da fatalidade. A 20ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foi informada apenas que os responsáveis pela criança chegaram ao pronto-socorro em um carro por aplicativo. O menino já estava ferido e não resistiu.

A criança deu entrada na UPA Campos Sales às 12h46 e morreu às 13h03, apontou o relatório de necropsia do Instituto Médico Legal (IML). A Polícia Civil deve investigar o caso.

Vítima de raio

No dia 11 de novembro deste ano, o ex-militar da Força Aérea Brasileira (FAB) Gilson Pereira das Chagas, de 28 anos, conhecido como "Batoré", morreu após ser atingido por um raio . O caso ocorreu, por volta das 15h30, no sítio onde a vítima morava, no Ramal do Pau Rosa, localizado na BR-174, Zona Rural de Manaus.

Leia mais

Descarga elétrica mata pai e filho dentro de igarapé em Manaus

Em menos de 24 horas, três pessoas morrem por choque elétrico no AM