Chuva neste domingo pode influenciar no índice de abstenção de votos

Manaus - A forte chuva que caiu sobre a capital amazonense durante este segundo turno, das eleições municipais, pode afetar o comparecimento do eleitor nas urnas e contribuir para abstenções no pleito. Neste segundo turno em Manaus, estão disputando os candidatos Amazonino Mendes (Podemos) e David Almeida (Avante), para a Prefeitura nos próximos quatro anos. Neste domingo (29), são esperados nas urnas 1,3 milhão de eleitores em Manaus.

Uma das escolas que o EM TEMPO percorreu, a Escola Estadual Senador Petrônio Portella, situada na Rua Bartolomeu Bueno da Silva, no bairro Dom Pedro II, a movimentação pela parte da tarde estava fraca, com poucas pessoas indo votar com guarda-chuva para se proteger da chuva.



O estudante de arquivologia Isaias Pereira, que vota na Escola Estadual Dom Milton, situado no bairro Cidade Norte, Zona Norte de Manaus, relatou que apesar da forte chuva e o engarrafamento que ficou aglomerado na cidade, decidiu exercer o direito democrático de votar.

“Desde manhã estava chovendo muito forte e resolvi esperar um pouco até que diminuísse para ir ao local. Mesmo debaixo de uma forte chuva não vou deixar de votar, é importante a pessoa que irá representar nosso povo durante esses anos, em busca de melhorias para a cidade de Manaus”, disse.

A auxiliar administrativo Rosa Fernandes, destaca que não vai votar, pois além de estar com sintomas de uma gripe, a forte chuva e o tempo nublado, pode intensificar os sintomas.

"Eu não vou votar. É tanta coisa para 'evitar' o coronavírus, mas não adiaram as eleições para eleger políticos. Eu até votei no primeiro turno, mas no segundo não vou. Estou gripada e não para de chover", revelou.

Trânsito e engarrafamento pelas ruas



Trânsito no bairro Parque 10 | Foto: Reprodução/Twitter

Por volta das 12h50, a rua A, em frente ao condomínio Miami Beach, no Parque Dez, Zona Centro-Sul de Manaus, ficou com retenção de veículos devido a um ônibus em pane mecânica, conforme o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (Immu).



Outros pontos da cidade também apresentaram um tráfego lento. A avenida Max Teixeira no início da tarde registrou um congestionamento em ambos os sentidos, mais precisamente em frente ao Colégio Militar da Polícia Militar 2 (Cmpm 2), da Cidade Nova, Zona Norte.

Na ponte do Rio Negro, um incêndio causado em um carro, com pequenas explosões.

Dados

No primeiro turno, Manaus foi a capital que registrou o menor índice de abstenção entre as capitais do país em 2020. Foram 242. 782 mil eleitores que deixaram de votar no domingo (15), representando 18,23% de abstenção.



