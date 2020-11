Polícia Civil promove debate público contra a corrupção em Iranduba

Manaus – A Polícia Civil do Amazonas promoverá por meio da Delegacia Especializada em Combate à Corrupção (Deccor), promoverá um debate público na Câmara Municipal de Irandura, nesta segunda (30) às 10h.

De acordo com a delegada-geral Emília Ferraz, a ação tem como objetivo conscientizar e alertar a população quanto aos malefícios da corrupção. “Essa agenda busca abrir um importante canal de comunicação com a sociedade, especialmente no interior do estado, para juntos coibirmos práticas corruptas em diferentes ambientes do nosso dia a dia”, afirmou.

Segundo o delegado Guilherme Torres, a Deccor deve promover esse debate em outros 30 municípios do Amazonas. “O combate à corrupção é o principal propósito da Deccor, e por isso, precisamos convocar toda a sociedade amazonense a participar dessa luta, já que realizamos não só o papel repressivo, mas também preventivo, a fim de orientar as pessoas”, esclareceu o titular da Especializada.

Em pouco mais de 50 dias de funcionamento, a Deccor já recebeu mais de mil denúncias de casos de corrupção, o que resulta numa média de cerca de 20 delações por dia, conforme informou Torres.

*Com informações da assessoria

