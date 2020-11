Segundo turno tem trânsito, transporte e limpeza garantidos em Manaus

A Prefeitura de Manaus realizou mais uma vez, uma força-tarefa de fiscais de transporte, agentes de trânsito e limpeza, para o segundo turno das eleições municipais, neste domingo (29), a fim de garantir a normalidade dos serviços e o exercício do voto pelos eleitores na capital amazonense.

“A determinação do prefeito Arthur Virgílio Neto é que façamos o pleito transcorrer da melhor forma possível. Desde as primeiras horas da madrugada os nossos agentes estavam na rua dando todo suporte nas principais escolas e zonas eleitorais de Manaus. Com isso pudemos constatar que o trânsito está fluindo bem, nós estamos garantindo o direito das pessoas de ir e vir, com tranquilidade e segurança”, informou o diretor de Operações de Fiscalização do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), Stanley Ventilari.

Um total de 973 ônibus do transporte coletivo, atendendo 220 linhas, começou a circular às 4h, com tarifa gratuita, serviço que se estende até às 20h deste domingo, conforme o Decreto nº 4.940/2020, assinado pelo prefeito Arthur Virgílio Neto, e publicado no Diário Oficial do Município (DOM) nº 4.965. A estimativa é de que pouco mais de 413 mil usuários, número referente a eleição de primeiro turno, se beneficiassem da gratuidade do transporte neste domingo.

O vice-presidente de transporte do IMMU, Pedro Carvalho, complementou, ainda, que a frota é a mesma de dias normais da semana, o que tem suprido a necessidade da população principalmente por causa das condições propiciadas pela pandemia “Dentro dos transportes coletivos o uso de máscara, e as janelas abertas circulando ar já é realidade. Mas com a pandemia além da redução do uso dos ônibus para ir se divertir afinal os lugares, como a Ponta Negra, estão fechados, alguns, principalmente os mais idosos, tem medo de se expor ao vírus”, observou.

Os usuários do transporte coletivo, sentiram-se gratos pela gratuidade da tarifa. “Ficou muito bom esses ônibus gratuitos, tem gente que não teria como se locomover da sua casa até o lugar que vota, isso é uma facilidade”, disse Francisco Cardoso, morador do bairro Cidade Nova, que votou na escola Dom Milton Correa Pereira, Zona Norte.

O esquema de limpeza da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp) segue o mesmo roteiro do primeiro turno, com os garis retomando seus trabalhos a partir das 17h, após dedicarem o dia para comparecer às urnas e dando a devida atenção à cidade de Manaus “É um trabalho muito importante, alguns pontos de Manaus devem receber mais atenção, mas temos certeza que tudo estará normalizado logo”, informou o titular da Semulsp, Paulo Farias.

