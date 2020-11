Após votação, Arthur Neto garante agenda intensa de vistorias

O prefeito conferiu o andamento das obras dos Terminais de Integração 1 e 6, que estão com 50% e 90% de execução dos trabalhos, respectivamente. | Foto: Alex Pazuello / Semcom

Manaus – Após votar, o prefeito Arthur Virgílio Neto fiscalizou os avanços de melhorias para áreas de mobilidade, saúde educação e outras. “Manaus terá um importante legado de obras para os próximos anos”, disse o chefe do Executivo Municipal sobre três centros integrados de educação, creches e uma clínica da família que serão entregues até o final do ano, além dos Terminais de Integração 1 e 6.

“Teremos uma intensa agenda de inaugurações em dezembro, entregando obras úteis para a cidade e que vão garantir a melhoria na qualidade de vida para muitas pessoas. Faço, como sempre fiz, questão de visitá-las, quase que diariamente, para me certificar que estão avançando no prazo e que possuem a qualidade do nosso governo, que deixará ao meu sucessor uma gestão com as contas em dia, com uma previdência superavitária e com grandes avanços nas áreas essenciais como saúde, educação e mobilidade”, destacou Arthur, acompanhado da presidente da Comissão Especial de Paisagismo e Urbanismo, a primeira-dama Elisabeth Valeiko Ribeiro.

Após exercer seu papel de cidadão, votando no 2º turno das Eleições Municipais 2020 em uma escola do centro de Manaus, junto com a primeira-dama, o prefeito conferiu o andamento das obras dos Terminais de Integração 1 e 6, que estão com 50% e 90% de execução dos trabalhos, respectivamente.

Com 50% da obra executada, o Terminal 1, na Constantino Nery, contará com duas plataformas, a Norte e a Sul. Atualmente, os trabalhos estão na finalização de concretagem da laje. Até o final do ano, o novo terminal será entregue à população. “Era um sonho meu, desde 2013, entregar o T1 com a cara da Manaus bonita que nós amamos e construímos, não com a cara de uma Manaus desleixada que nós encontramos. Foi um desafio muito grande fazer essa obra. Mas vamos entregar à população um terminal moderno e que a população merece”, destacou.

Educação

Outra obra visitada pelo prefeito Arthur Virgílio Neto foi a do Centro Integrado Municipal de Educação (Cime) do bairro Novo Aleixo, na zona Norte, que integra o Projeto de Expansão e Melhoria Educacional da Rede Pública Municipal de Manaus (Proemem), com recursos do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), no valor de US$ 52 milhões. Até o final do ano Manaus contará com cinco Cimes e outros cinco já têm investimento garantido para construção.

“Estamos diariamente acompanhando a evolução dos trabalhos de cada uma dessas obras, e com o Cime Novo Aleixo não poderia ser diferente. Vejo que houve um avanço nas obras de sexta-feira para cá. Alguns espaços já estão se esboçando naquilo que será um auditório, um centro de mídias e vamos tocando mais esta obra”, disse o prefeito.

Outro espaço educacional vistoriado pelo prefeito Arthur foi a Creche localizada no bairro Tarumã, zona Oeste, a obra já está em fase de acabamento para nos próximos dias ser inaugurada. Manaus tinha uma creche em 2013 e até o final do ano terá, pelo menos, 23 creches. “A conclusão que temos visitando a obra hoje é que está tudo muito bem, faltam alguns reparos, mas já tivemos alguns avanços desde que passamos a vistoriá-la diariamente. Esse será mais um espaço digno para as famílias e para os profissionais que aqui irão trabalhar”, afirmou Arthur.

Saúde

A Clínica da Família Luiz Fernando Nicolau, no bairro Jorge Teixeira, zona Leste, irá reforçar em 70% a rede de atenção básica de saúde do município. A homenagem ao ex-deputado federal foi anunciada pelo prefeito Arthur Neto durante vistoria ao local ainda em novembro. O prefeito realizou vistoria final ao espaço e solicitou que seja realizado últimos reparos para em seguida receber pintura e então mobiliário para ser entregue à população.

“Essa é uma casa de saúde da família, uma UBS (Unidade Básica de Saúde) do tipo 4, e o ex-deputado Luiz Fernando Nicolau merece essa homenagem, por ter feito muitas coisas boas por Manaus e pelo Amazonas. A parte física já está pronta, basta apenas alguns ajustes e assim que recebermos a obra, imediatamente, iremos colocar o mobiliário que já se encontra no nosso estoque. Iremos entregar uma bela UBS que deverá atender uma média de 17 mil pessoas por mês”, observou Arthur, que também ressaltou que a nova UBS seja entregue na primeira quinzena de dezembro.

