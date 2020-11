Vítima de acidente de trânsito, criança de seis anos morre em Manaus

Hospital e Pronto-Socorro Joãozinho. | Foto: Divulgação

Manaus - O pequeno João Kalebe Marialves de Souza, de apenas 6 anos, morreu, na tarde deste domingo (29), no Hospital e Pronto-Socorro Joãozinho, zona leste de Manaus, para onde havia sido transferido em estado grave após ter sofrido um acidente de trânsito em Parintins, a 369 quilômetros de distância da capital.

Na última quinta-feira (26), o garoto estava na garupa de uma motocicleta, conduzida por um adolescente, na estrada da Vila Amazonas, zona rural de Parintins, quando ocorreu o acidente.



Familiares do menino registraram um Boletim de Ocorrência (BO) informando o acidente no 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP), na final da noite de domingo (29). O caso deverá ser encaminhado e investigado pela delegacia de Parintins.

O portal Em Tempo aguarda resposta da assessoria de imprensa da Polícia Civil a respeito dos detalhes e procedimentos a serem adotados em torno da ocorrência, para que a matéria seja atualizada.

Outro caso

Na noite da última quinta-feira (27), estudante Eliton Alves da Silva, de 10 anos, morreu após ser atropelado por um carro . O acidente aconteceu no KM 67 da rodovia Federal BR-319, no Careiro, à 25 quilômetros de distância de Manaus. Na ocasião, o menino caminhava pela via, quando foi atingindo violentamente por um veículo em alta velocidade.

Leia mais

Motociclista morre após ser arremessado em colisão no Planalto

Trabalhador morre após ter parte do corpo esmagada em empresa do AM

Motorista fica ferido após colidir contra ônibus em avenida de Manaus