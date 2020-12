Mesmo sob forte chuva, Arthur Neto vistoria obra no Terminal 1

A atual gestão municipal tem realizado um grande número de obras de infraestrutura viária | Foto: Alex Pazuello / Semcom





Cumprindo a promessa que fez neste fim de semana, o prefeito Arthur Neto tem feito uma série de vistorias às obras realizadas pela Prefeitura de Manaus. Mesmo sob forte chuva, ele visitou ontem (30) as obras de reconstrução do Terminal de Integração da Constantino Nery (T1), que integra o pacote de obras para a mobilidade em execução na cidade.

A atual gestão municipal tem realizado um grande número de obras de infraestrutura viária, mobilidade, educação, saúde, assistência social, esporte e lazer, e reordenamento de espaços públicos. A maior parte das obras está em fase de conclusão.

“O T1 era antiquado. Aceitei o desafio, indenizamos as pessoas que trabalhavam no local, derrubamos a estrutura velha e estamos construindo essa obra fundamental para o urbanismo da cidade, de acordo com a Manaus mais moderna que vamos deixar até o dia 31 de dezembro. É uma resposta bonita que damos para valorizar essa parte da cidade”, disse Arthur Neto.

A maior parte das obras está em fase de conclusão | Foto: Alex Pazuello / Semcom





O chefe do Executivo municipal adiantou que haverá reforço de pessoal para agilizar a obra, com a transferência dos trabalhadores do complexo viário Professora Isabel Victoria, na zona Norte. O Terminal 1 será composto por duas plataformas, norte e sul, com mais de 250 metros de extensão. As novas plataformas de embarque e desembarque substituem as anteriores, seguindo o padrão das estações de transferências e do Terminal de Integração 6 (T6), em construção no bairro Lago Azul, na zona Norte.

A reconstrução do T1, juntamente com a construção do T6, de quatro estações de transferência de passageiros – sendo uma já entregue e três em fase de conclusão – e dois complexos viários, é parte do pacote de obras para a melhoria da mobilidade urbana. “O novo prefeito vai encontrar um cenário muito favorável para ele modernizar ainda mais o sistema de transporte público em Manaus”, afirmou.

*Com informações da assessoria